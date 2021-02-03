  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Seoca
  4. Casa rural Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Casa rural Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Seoca, Montenegro
de
$140,692
;
9
Dejar una solicitud
ID: 30634
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Pueblo
    Seoca

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Otkrijte čar prirode i autentičnog ambijenta u kamenom domu starom 120 godina, smještenom u srcu Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Kompleksno renoviran 2024. godine, dom čuva originalnost kamena i tradicije, ali nudi savremen komfor.📍 Lokacija: Selo Seoca, Virpazar – samo 2 km od jezera, 20 min od mora, 30 min od Podgorice.🏡 Površina:Sprat: 55 m²Prizemlje (neuređeno): 55 m²Terasa: 20 m²Plac: 300 m²🛏 Kapacitet: 1 spavaća soba (king size), 1 sofa na razvlačenje (queen size)🍃 Dvorište: voćke, povrtnjak, mir i privatnost🚗 Pristup: asfalt do vrata, parking ispred kućePrednosti:Potpuno renovirana i legalizovana kućaUređena terasa sa pogledom na jezeroMogućnost turističkog izdavanja – dokazani prihodiPotpuno opremljena – sve ostaje u kućiBlizina restorana, pijace i prirodnih ljepota

Localización en el mapa

Seoca, Montenegro
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Casa rural Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar
Seoca, Montenegro
de
$140,692
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
