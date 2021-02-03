  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
8
ID: 28576
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se jednosoban moderno namješten stan, površine 44m2, u novoj zgradi u Zagoricu. Nalazi se na 10 spratu  zgrade Zetagradnje. Iz stana se pruza predivan pogled na Podgoricu!Kucni ljubimci nisu dozvoljeni!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
