Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
$763
8
ID: 28151
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prirodne svjetlosti.Struktura: hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.Prilikom zakupa, zakupac je dužan dati depozit u visini jedne mjesečne kirije.Stan je odmah useljiv. 

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
