Barrio residencial Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$704
ID: 28484
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opremljen kvalitetnim namještajem i tehnikom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 650€.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
