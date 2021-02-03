  1. Realting.com
  Montenegro
  Bar
  One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Bar, Montenegro
$176,042
ID: 28635
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Available for sale: Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²) Price: €150,000   Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Complejos similares
Complejo residencial Kub
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$150,222
Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
de
$146,701
Barrio residencial Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
de
$109,146
Barrio residencial Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Montenegro
de
$404,896
Está viendo
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Montenegro
de
$176,042
Otros complejos
Podgorica, Montenegro
de
$469
Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja po…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
de
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
de
$3,756
Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa u…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
