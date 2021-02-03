Barrio residencial Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,056
8
ID: 28434
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Karakteristike:   Odlična spratnost i pogled Kvalitetna gradnja i enterijer U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja     Cijena zakupa: 900 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
