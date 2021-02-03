  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Barrio residencial Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$275,799
ID: 28633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima javni parking.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

