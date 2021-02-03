  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,408
9
ID: 28381
Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Izdaje se luksuzan dvosoban stan – City kvart, zgrada Acton – 1.200 € Izdaje se luksuzno opremljen dvosoban stan u zgradi Acton, u najtraženijem dijelu City kvarta. Stan se nalazi na 2. spratu, površine 69 m², i opremljen je modernim namještajem i kvalitetnim uređajima. Osnovne karakteristike:Lokacija: City kvart, zgrada ActonSprat: 2. spratPovršina: 69 m²Struktura: dvosoban stanLuksuzno i moderno namještenKvalitetna zgrada sa liftom i video nadzoromBlizina marketa, restorana, tržnog centra, fakulteta i svih bitnih sadržaja  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

