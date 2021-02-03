  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$763
;
9
ID: 28418
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto pod rampom. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Está viendo
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Realting.com
Ir
