Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
$822
5
ID: 28149
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan – Strogi centar grada   📍 Lokacija: strogi centar grada 🚗 Parking: obezbijeđen, pod rampom 🏠 Struktura: dvosoban stan 💶 Cijena: 700 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, idealan za one koji žele udobnost života u centru. Parking mjesto pod rampom je uključeno u cijenu.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
