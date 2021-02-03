  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$704
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28171
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan povrsine 50m2 u novom dijelu City Kvart-a Acton.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,878
Complejo residencial Tivat Park
Tivat, Montenegro
de
$117,796
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Montenegro
de
$306,281
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
de
$303,775
Está viendo
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$211,250
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones