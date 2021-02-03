  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,699
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
ID: 28410
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina plafona: 7,20 metara Dvoje velikih garažnih vrata – pogodna za kamione i laka manipulacija robom Industrijske utičnice – prilagođene za zahtjevniju opremu Veliki stakleni otvori – obilje prirodnog svjetla tokom dana Tvrda gradnja i kvalitetna izolacija – optimalni uslovi tokom cijele godineDodatne pogodnosti: 9 ograđenih parking mjesta u sklopu objekta Laka dostupnost i dobra povezanost sa glavnim saobraćajnicama   Cijena: 2.300 € mjesečno.   Magacin je odmah useljiv i predstavlja idealno rješenje za firme koje traže bezbjedan, praktičan i reprezentativan prostor.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

