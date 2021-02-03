  1. Realting.com
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Montenegro
$7,042
6
ID: 28301
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Danilovgrad
  • Ciudad
    Spuz

Sobre el complejo

Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac od 5.500 m² – mogućnost zakupa i polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistralnom putu – odlična vidljivost i saobraćajna povezanostŽeljeznička pruga odmah uz plac – dodatna pogodnost za kompanije koje koriste željeznički transportCijena zakupa: 4 €/m²Prostor je idealan za firme koje traže funkcionalan, pristupačan i strateški pozicioniran objekat za skladištenje ili distribuciju.Izdaju se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Spuz, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
