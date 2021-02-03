  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$1,760
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28241
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 1.500 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Comercio Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
Comercio Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$639,618
Comercio Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Comercio Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$1,11M
Está viendo
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Mostrar todo Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina p…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones