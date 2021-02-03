  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Montenegro
$457,708
6
ID: 28365
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Petrovac

Sobre el complejo

Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto ispred zgrade: 10.000€.

Localización en el mapa

Petrovac, Montenegro
