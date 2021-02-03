  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$76,285
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28525
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Muo, Montenegro
de
$236,828
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$261,872
Barrio residencial Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$117,361
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$998
Está viendo
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$76,285
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Mostrar todo Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La vida que soñaste conLe presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de la elegancia y la exquisita comodidad en el corazón de Boki Kotorskaya - la perla del Adriático. Aquí, a sólo 150 metros de la orilla, impresionantes vistas, brisa marina y arquitectura impregnadas de …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones