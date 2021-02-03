  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
$140,833
10
ID: 28323
Última actualización: 1/10/25

Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta. Idealan je za porodično stanovanje zahvaljujući funkcionalnom rasporedu prostorija i dobroj iskorišćenosti kvadrature.📍 Lokacija nudi mir i privatnost, a u blizini se nalaze svi neophodni sadržaji za svakodnevni život – prodavnice, škole, vrtići, parkovi.U cijenu su uracunati podrum i garaza.💶 Cijena: 120.000€

3 Sportski centar, Montenegro
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$422,500
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
de
$445,972
Barrio residencial Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$117,361
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$170,174
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$160,440
Barrio residencial Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$140,833
Budva, Montenegro
de
$194,819
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i…
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Kotor, Montenegro
de
$181,838
Número de plantas 3
Una nueva joya en Kotor - un complejo de apartamentos de lujo con servicio de hotel de 5 estrellasEste es un concepto único que combina lujo, inversión y calidez casera. El complejo está situado entre las montañas y el Mar Adriático, rodeado de naturaleza. Las ventanas ofrecen vistas impresi…
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
