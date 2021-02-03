  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$528
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili studente koji traže miran i funkcionalan prostor u urbanom dijelu grada.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
de
$89,990
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$457,708
Barrio residencial Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469,444
Está viendo
Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
de
$211,250
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izol…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$161,681
Año de construcción 2025
Área 43–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
176,849
Apartamentos 2 habitaciones
87.0
355,575
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones