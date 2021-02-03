  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$469
;
6
ID: 28509
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzor, a stan ima obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 400€ + depozit. Ugovor obavezan.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
