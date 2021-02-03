  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$134,848
;
2
Dejar una solicitud
ID: 28427
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijena: 1850€/m² Rok završetka u septembru 2025

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$938,889
Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
de
$146,701
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Barrio residencial Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$3,286
Está viendo
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,848
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom ter…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$586,806
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepc…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones