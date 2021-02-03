  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$704
9
ID: 28351
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Complejos similares
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,643
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
de
$79,517
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$239,839
Está viendo
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Otros complejos
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
de
$164,714
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 44–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Presentando un nuevo complejo residencial cerca del mar en Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en la Bahía de Kotor.Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se encuentra a sólo 50 metros del mar, o…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.5
188,951
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
350,792
Apartamentos 3 habitaciones
75.0
389,522
VALUE.ONE
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
