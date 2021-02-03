Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

  1. Realting.com
  Montenegro
  Igalo
  Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Montenegro
$134,848
ID: 28287
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Ciudad
    Igalo

Sobre el complejo

Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima djelimičan pogled na more. Udaljenost od plaže je cca 500 metara, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za svakodnevni život. Klima uređaj je već instaliran, a parking je dostupan ispred zgrade.Nekretnina je u fazi legalizacije, što kupcima ostavlja dodatnu mogućnost za povoljniju kupovinu.✅ Glavne karakteristike:Površina: 44m²Sprat: 1 (zgrada bez lifta)BalkonLuksuzno opremljenKlima uređajParking ispred zgradeMirno okruženjeDjelimičan pogled na moreUdaljenost do mora: cca 500m

Localización en el mapa

Igalo, Montenegro
Agencia
Red Feniks Montenegro
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
