  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Montenegro
de
$305,139
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28425
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Dobrota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Localización en el mapa

Dobrota, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$107,972
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$370,797
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,033
Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Está viendo
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$305,139
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$265,857
Número de plantas 10
Área 41 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo residencial de primera clase en Budva. El complejo se encuentra dentro de la ciudad, en una colina pintoresca. Esta ubicación ofrece a los residentes un acceso cómodo y fácil a la extensa infraestructura de Budva (en un radio de 200 metros, encontrará tiendas, restaurantes,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
288,215
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones