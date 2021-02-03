  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Budva, Montenegro
de
$194,819
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28143
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i odmah useljiv  

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$586,806
Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
de
$146,701
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$253,500
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$119,414
Está viendo
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Montenegro
de
$194,819
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugoza…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Barrio residencial Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Montenegro
de
$152,569
Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. P…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones