  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$117,361
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28571
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$457,708
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Tivat, Montenegro
de
$587,217
Barrio residencial Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Montenegro
de
$510,521
Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,115
Está viendo
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$117,361
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Mostrar todo Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 133–224 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
133.0
622,014
Villa
224.0
1,06M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se red…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones