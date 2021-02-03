Barrio residencial Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$493
ID: 28485
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi. Parking: Ispred zgrade je javni parking. Uslovi zakupa: • Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana, • Nije pet-friendly, • Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije. Mjesečna cijena zakupa: 420€.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Complejos similares
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Montenegro
de
$468,402
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Otros complejos
Barrio residencial Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$152,569
Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones