  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$93,889
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28321
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atraktivnoj lokaciji, blizu škole, vrtića, prodavnica i ostalih važnih sadržaja.Stan nije moguće kupiti putem stambenog kredita – isključivo gotovinsko plaćanje.💶 Cijena: 80.000€

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880
Barrio residencial Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Montenegro
de
$73,938
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Está viendo
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$93,889
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$446
Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones