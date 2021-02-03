  1. Realting.com
Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos

Podgorica, Montenegro
de
$822
;
7
ID: 28154
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban polunamjesten stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroi Varosi!Stan je izuzetno konforan, ukupne kvadrsture 59m2 i nalazi se na drugom spratu!Kuhinja je kompletno odradjena kao i spavaca soba.Zakupcu se ostavlja mogucnost da donese svoj namjestaj i uz racun o kupljenom namjestaju kirija ce biti umanjena ukoliko namjestaj ostaje u stanu!Stan posjeduje garazno mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
de
$822
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Idiomas hablados
Realting.com
