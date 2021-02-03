  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$130,271
;
2
Dejar una solicitud
ID: 28274
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
de
$822
Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Está viendo
Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$130,271
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Mostrar todo Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complejo residencial MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Montenegro
de
$468,402
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 131–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY es una oportunidad única para poseer no sólo una propiedad de lujo, sino una parte de la legendaria marca de hoteles Mövenpick, que forma parte del reconocido grupo Accor.Tendrás acceso a un nivel de servicio sin igual, amenidades de clase mundial y privi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
1,33M
Apartamentos 3 habitaciones
288.0
2,96M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,033
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama. Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta. Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja. Posje…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, površine 54m2, smješten na petom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones