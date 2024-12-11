Complejo residencial Terras Markoni

198.000 € - 927.000 € Descripción de TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Roma Terraza Marconi "Vive en Roma" Diferentes tipos de apartamentos: mini-apartamentos, dos dormitorios, tres dormitorios, áticos dúplex. Los apartamentos se alquilan con llave de mano - con acabado completo, sin muebles. Pisos accesibles: desde el primer hasta el octavo piso. Precios desde 198.000 € + IVA Posibles plazos antes de la terminación de la construcción, pago inicial del 30%. Fecha de entrega-junio 2026. Situado en Roma en el distrito de Marconi, a solo 10 minutos de la estación de Trastevere, en una zona animada y dinámica llena de servicios, escuelas, teatros, bistros y bares de vino, el lugar ideal para vivir y disfrutar de una intensa vida social y cultural. Terrazze Marconi está cerca de una de las principales calles comerciales, viale Guglielmo Marconi, que añade un toque de comodidad para las compras y actividades diarias. Convenience-residence se caracteriza por grandes espacios abiertos como una terraza y un balcón. La terraza es un entorno flexible que se adapta a las necesidades individuales, permitiendo crear un espacio completamente abierto o cerrado dependiendo de sus deseos personales. * Los servicios disponibles en la Residencia Terrazze Marconi: * recepción 24 horas * Aparcamiento * Compartido: caja fuerte, lavandería y planchado * Sistemas de calefacción y refrigeración autónomos con bobinas de ventilador de pared al aire libre o suelo y muebles termoeléctricos en baños * conexión fibra óptica dentro del apartamento, con salida de datos en la sala de estar, dormitorio y terraza * punto de conserje Amazon para acceso a Internet y entrega *5% €