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Complejo residencial Terras Markoni

St Walburg Santa Valburga, Italia
de
$206,842
;
12
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ID: 19645
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Italia
  • Región / estado
    Trentino-Alto Adigio
  • Barrio
    South Tyrol
  • Ciudad
    Burggrafenamt Burgraviato
  • Pueblo
    St Walburg Santa Valburga
  • Dirección
    Riem, Riem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

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198.000 € - 927.000 € Descripción de TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Roma Terraza Marconi "Vive en Roma" Diferentes tipos de apartamentos: mini-apartamentos, dos dormitorios, tres dormitorios, áticos dúplex. Los apartamentos se alquilan con llave de mano - con acabado completo, sin muebles. Pisos accesibles: desde el primer hasta el octavo piso. Precios desde 198.000 € + IVA Posibles plazos antes de la terminación de la construcción, pago inicial del 30%. Fecha de entrega-junio 2026. Situado en Roma en el distrito de Marconi, a solo 10 minutos de la estación de Trastevere, en una zona animada y dinámica llena de servicios, escuelas, teatros, bistros y bares de vino, el lugar ideal para vivir y disfrutar de una intensa vida social y cultural. Terrazze Marconi está cerca de una de las principales calles comerciales, viale Guglielmo Marconi, que añade un toque de comodidad para las compras y actividades diarias. Convenience-residence se caracteriza por grandes espacios abiertos como una terraza y un balcón. La terraza es un entorno flexible que se adapta a las necesidades individuales, permitiendo crear un espacio completamente abierto o cerrado dependiendo de sus deseos personales. * Los servicios disponibles en la Residencia Terrazze Marconi: * recepción 24 horas * Aparcamiento * Compartido: caja fuerte, lavandería y planchado * Sistemas de calefacción y refrigeración autónomos con bobinas de ventilador de pared al aire libre o suelo y muebles termoeléctricos en baños * conexión fibra óptica dentro del apartamento, con salida de datos en la sala de estar, dormitorio y terraza * punto de conserje Amazon para acceso a Internet y entrega *5% €

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 69.0
Precio por m², USD 4,531
Precio del apartamento, USD 331,077
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 50.0
Precio por m², USD 4,270
Precio del apartamento, USD 226,045

Localización en el mapa

St Walburg Santa Valburga, Italia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Área, m²
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