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Complejo residencial CENTRALITA

Vedrana, Italia
de
$239,853
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19
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ID: 19646
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

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  • País
    Italia
  • Región / estado
    Emilia-Romaña
  • Barrio
    Bologna
  • Ciudad
    Budrio
  • Pueblo
    Vedrana
  • Dirección
    Via Viazza in Destra, 54 c

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

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El proyecto CENTRALITÀ se encuentra en la parte norte del distrito de Turín de Ideas Innovadoras. Las ventajas del distrito son la construcción de una nueva línea de metro, la extensión del bulevar de Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto, los muelles de Dora. Todas las comodidades para la vida y la recreación - a pocos minutos a pie hay paradas de transporte público, un parque, escuelas, centro comercial. 20 minutos en el centro de Turín. La zona del proyecto es de 2.500 m2 El proyecto dispone de: י Video surveillance system י Espacios de aparcamiento cubiertos-15. El garaje se paga por separado por 20.000 euros. √ Pago de instalación י Posibilidad de pasar en la gestión י Project delivery - 4 sq. 2024 El proyecto incluye apartamentos con un ático de varias áreas El costo de los metros cuadrados. m - 2800-2900 euros. Superficie de apartamentos-100-326 sq.m. י Apartamentos de dos niveles, 9 lofts de estilo neoyorquino con 6 m de altura interior del techo Ć Ventanas panorámicas י Grandes terrazas Ć Grandes jardines acristalados ¤ Los apartamentos están alquilados con acabados totalmente limpios! Ć ahorro de energía a través del uso de sistemas de calefacción y enfriamiento del suelo, ventanas י Sound insulation Método de pago: 10% al enviar una oferta 20% al firmar un contrato 20% al instalar ventanas dobles 20% al instalar el suministro de comunicación (electricidad, suministro de agua) 30% en la transacción

Gastos: Impuesto de propiedad de una sola vez (4 o 10%) Notario - 2-5% Derechos del Estado-500 euros Comisión de la Agencia Italiana-2% Comisión VRC-5% euros

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 100.0
Precio por m², USD 2,476
Precio del apartamento, USD 262,121

Localización en el mapa

Vedrana, Italia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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