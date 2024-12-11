Complejo residencial CENTRALITA

El proyecto CENTRALITÀ se encuentra en la parte norte del distrito de Turín de Ideas Innovadoras. Las ventajas del distrito son la construcción de una nueva línea de metro, la extensión del bulevar de Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto, los muelles de Dora. Todas las comodidades para la vida y la recreación - a pocos minutos a pie hay paradas de transporte público, un parque, escuelas, centro comercial. 20 minutos en el centro de Turín. La zona del proyecto es de 2.500 m2 El proyecto dispone de: י Video surveillance system י Espacios de aparcamiento cubiertos-15. El garaje se paga por separado por 20.000 euros. √ Pago de instalación י Posibilidad de pasar en la gestión י Project delivery - 4 sq. 2024 El proyecto incluye apartamentos con un ático de varias áreas El costo de los metros cuadrados. m - 2800-2900 euros. Superficie de apartamentos-100-326 sq.m. י Apartamentos de dos niveles, 9 lofts de estilo neoyorquino con 6 m de altura interior del techo Ć Ventanas panorámicas י Grandes terrazas Ć Grandes jardines acristalados ¤ Los apartamentos están alquilados con acabados totalmente limpios! Ć ahorro de energía a través del uso de sistemas de calefacción y enfriamiento del suelo, ventanas י Sound insulation Método de pago: 10% al enviar una oferta 20% al firmar un contrato 20% al instalar ventanas dobles 20% al instalar el suministro de comunicación (electricidad, suministro de agua) 30% en la transacción

Gastos: Impuesto de propiedad de una sola vez (4 o 10%) Notario - 2-5% Derechos del Estado-500 euros Comisión de la Agencia Italiana-2% Comisión VRC-5% euros