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Barrio residencial Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

Eilat, Israel
de
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ID: 39615
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Sderot Argaman

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VILLA ELIE PIED EN Agua disponible para vacaciones y fiestas con piscina privada y 4 habitaciones en Ganim Beth. Cerca de la playa y centro comercial - precios según períodos y disponibilidad. Puede alojar hasta 4 adultos y 3 niños grandes - 7 personas en total. Situado cerca de la palmera a pie y Amdar Village/Residence - curioso abstenerse. Ubicación muy discreta. Buenas vacaciones.

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Eilat, Israel
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