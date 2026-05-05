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Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,27M
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ID: 36355
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 41

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Sublime 3 habitaciones con 2 dormitorios grandes / gran salón abierto a balcón con vistas a la calle / 2 baño y 3 aseos. Completamente reformado / vendido amueblado y equipado. A solo 5 minutos a pie de la costa. Excelente producto.

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Tel-Aviv, Israel
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