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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Ascalón, Israel
de
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8/8/26
$832,500
7/8/26
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6/8/26
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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
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ID: 39703
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

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Ascalón, Israel
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