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Barrio residencial Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$3,38M
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ID: 39605
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Moshe Sharett, 24

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Venta exclusiva En el nuevo barrio norteño, cerca de Kikar Hamedina At 24 Moshe Sharett Street En la parte occidental y más popular de la calle Un lujoso proyecto boutique En la cuarta planta, en la fachada callejera Apartamento de 160 m2 + 26 m2 Balcones: 18m2 en la parte delantera y 8m2 en la parte trasera Sólo 2 apartamentos por piso, servicios de lujo 5 habitaciones, el dormitorio principal tiene un vestidor y un balcón privado 3 WC, 2 duchas Estacionamiento privado estándar en Tabu

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Tel-Aviv, Israel
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