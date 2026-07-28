Barrio residencial Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

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Venta exclusiva
En el nuevo barrio norteño, cerca de Kikar Hamedina
At 24 Moshe Sharett Street
En la parte occidental y más popular de la calle
Un lujoso proyecto boutique
En la cuarta planta, en la fachada callejera
Apartamento de 160 m2 + 26 m2
Balcones: 18m2 en la parte delantera y 8m2 en la parte trasera
Sólo 2 apartamentos por piso, servicios de lujo
5 habitaciones, el dormitorio principal tiene un vestidor y un balcón privado
3 WC, 2 duchas
Estacionamiento privado estándar en Tabu
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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