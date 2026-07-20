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Barrio residencial Rue calme proche mer kempinski

Tel-Aviv, Israel
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$1,80M
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ID: 38367
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Trumpeldor, 12

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila detrás del Kempinski y a pocos pasos del mar. Segundo piso con ascensor. 3 habitaciones, 2 baños. 80 m2 + balcón. 2 exposiciones: sur y oeste. Calma y brillante. 1 plaza de aparcamiento. Precio: 5 500 000 sh

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Tel-Aviv, Israel
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