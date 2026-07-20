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Barrio residencial Magnifique rez de jardin proche de la mer

Ascalón, Israel
de
$951,200
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7
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ID: 38845
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

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Un rez de jardin quartier barnea a 5 minutes a pieds de la mer proche des commerces

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Ascalón, Israel
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