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Barrio residencial Investissement herzliya

Herzliya, Israel
de
$948,600
6/5/26
$948,600
5/5/26
$943,020
;
6
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ID: 35763
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Asher Barash

Sobre el complejo

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Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichman. Miklat en el edificio. Situado en una calle muy agradable. Perfecto para una primera compra o inversión. Mucho alquiler.

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Herzliya, Israel
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