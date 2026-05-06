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Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
6/5/26
$2,35M
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$2,34M
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ID: 35618
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kiosso Albert, 14

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Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Rodeado de edificios residenciales, mezcla de antiguos y nuevos. 3 edificios existentes de 4 plantas, cuyas fachadas se restauran, cuyo volumen original (altura, proporciones) se respeta para preservar el carácter histórico. Debajo de los edificios existentes, un piso de la tienda. Y un nuevo edificio moderno de 7 plantas sobre el vestíbulo. Un estacionamiento subterráneo de 3 plantas. Fusión entre lo viejo y lo nuevo, que preserva el carácter histórico de Yafo, al tiempo que proporciona comodidad contemporánea. Adaptado a familias e inversores. Fecha de entrada prevista para marzo de 2028. Apartamentos de 2p a 5p con terraza y áticos Edificio moderno de 7 plantas: - 2 habitaciones de 2.570.000 sh, entre 50m2 y 61m2 con terraza de 5m2 (números de apartamento 2,11,30) - 3 habitaciones de 3.690.000 sh entre 73m2 y 87m2 con terrazas entre 6m2 y 9m2 (app números 3, 5, 8, 9,10, 16) - 4 habitaciones en la planta baja, que hace la esquina del edificio, 91m2 y 3.35m de altura al techo, exposición: norte/sur/oeste. No hay precios exteriores : 4,403.000 sh (aplicar número 1) - 5 habitaciones de 5.668.000 sh, 109m2 y 2 terrazas 6.3m2 y 4.5m2 (número 4) - Áticos : precio desde 6.909.000 sh • 4 habitaciones 151m2 y 107m2 terraza, altura 2.90m (app number 49) Exposición : norte/sur • 3 habitaciones 108m2 en la séptima planta y 56m2 terraza (aproximadamente 52) • Mini ático en la 6a planta 4 habitaciones 138m2 y 118m2 terraza, Exposición: norte/sur/este (número 51) Edificios antiguos restaurados: - Planta baja 3 habitaciones 94m2 con altura de 4.5m, exposición: Este/Sur frente al patio interior Precio: 4.135.000 sh (número 1) - Ático en la 4a planta, 3p 98m2 con terraza 114m2 Precio 7.990.000 sh (número 20) - 3 habitaciones de 4.068.000 sh, entre 78m2 con 2 terrazas de 4m2 y 6m2 y 89m2 con 2 terrazas de 6m2 y 9m2 este/oeste (números 2, 9) - Áticos: • 4 habitaciones 166m2 y 110m2 terraza y techo de 4 m de altura (número 26) • 4 habitaciones 143m2 y 2 terrazas de 84m2 y 29m2 con altura de techo de 3.30m (número 27) Detalles técnicos : contáctenos Condiciones de pago: varias opciones están disponibles Los precios no incluyen nuestra cuota de agencia de 2% excluyendo impuestos

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Tel-Aviv, Israel
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