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Barrio residencial Prestige a mekor haim baka

Jerusalén, Israel
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ID: 38799
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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