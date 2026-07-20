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Barrio residencial Kikar milano vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38350
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Apartamento en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Kikar Milano y Blvd Nordau. Edificio reciente después de Tama38. Primera planta con ascensor. Dos habitaciones. 53m2 + 12m2 terraza. En frente. Calma y brillante. Renovado de alto nivel. Miklat en el edificio. Precio: 3.250.000

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Tel-Aviv, Israel
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