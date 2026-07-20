  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Netanya, Israel
de
$787,200
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38471
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,83M
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Tel-Aviv, Israel
de
$3,92M
Barrio residencial Magnifique appartement familial de 5 pieces renove avec possibilite de souccah au quartier park
Hadera, Israel
de
$849,520
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$751,120
Está viendo
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Israel
de
$787,200
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ascalón, Israel
de
$501,840
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$869,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca de Bograshov y el mar! Construcción reciente 3a planta con ascensor 2 piezas Mamad 38m2 + 6m2 balcón Calma y brillante 2 exposiciones : Sur, Oeste Perfecto para una inversión y vivir allí Precio: 2 650 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Venta exclusiva, En la familia y zona verde de Bavli 20 Zohar Street En la cuarta planta, un amplio apartamento de 3 habitaciones Increíblemente brillante 1 cuarto de ducha, 2 aseos Recientemente renovado Ascensor que sirve medio almacén ¡El edificio tiene una mamá y aparcamiento compartido!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir