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Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
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ID: 38733
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Bat Yam, Israel
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