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Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38312
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

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Apartamento en alquiler en Tel Aviv, en el distrito de Kerem Hateimanim, a pocos pasos del mar! Edificio nuevo y lujoso con cuidador 24/7 y gimnasio 6a planta con ascensor 3 piezas 75m2 + 12m2 terraza con vista al mar Totalmente amueblado Calma y brillante 1 plaza de aparcamiento Precio: 20.000 Entrada inmediata

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