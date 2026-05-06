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Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,82M
6/5/26
$2,82M
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$2,81M
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ID: 35761
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

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Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina

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Tel-Aviv, Israel
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