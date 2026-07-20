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Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Moshe Hess, 16

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Ático con piscina de una sola planta en el centro de la ciudad y a pocos pasos del mar! ¡Primer alquiler en el corazón de Tel Aviv! Cerca de los mercados Bezall y Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Bograshov y el mar! Pronto disponible – el tranvía de Allenby en la Línea Púrpura! • Un raro ático • ¡Arriba solo! 4 exposiciones! • Piscina privada en la terraza + preparación para una cocina al aire libre! • Espacio interior lujoso con planificación inteligente y flexible! • 70m2 + 80m2 de terraza • 3 habitaciones • 6a planta con ascensor ¡No hay otra propiedad como esta en la ciudad! Precio inmejorable en el mercado: sólo 7.500,000sh!

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Tel-Aviv, Israel
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