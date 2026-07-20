Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location

Ático con piscina de una sola planta en el centro de la ciudad y a pocos pasos del mar! ¡Primer alquiler en el corazón de Tel Aviv! Cerca de los mercados Bezall y Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Bograshov y el mar! Pronto disponible – el tranvía de Allenby en la Línea Púrpura! • Un raro ático • ¡Arriba solo! 4 exposiciones! • Piscina privada en la terraza + preparación para una cocina al aire libre! • Espacio interior lujoso con planificación inteligente y flexible! • 70m2 + 80m2 de terraza • 3 habitaciones • 6a planta con ascensor ¡No hay otra propiedad como esta en la ciudad! Precio inmejorable en el mercado: sólo 7.500,000sh!