Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location

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Ático con piscina de una sola planta en el centro de la ciudad y a pocos pasos del mar!
¡Primer alquiler en el corazón de Tel Aviv!
Cerca de los mercados Bezall y Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Bograshov y el mar!
Pronto disponible – el tranvía de Allenby en la Línea Púrpura!
• Un raro ático
• ¡Arriba solo! 4 exposiciones!
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• 70m2 + 80m2 de terraza
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• 6a planta con ascensor
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Tel-Aviv, Israel
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