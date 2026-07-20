  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique

Barrio residencial Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique

Tel-Aviv, Israel
de
$5,22M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38705
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 111

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$915,120
Barrio residencial Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement clair dans un bel immeuble grand investi spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,44M
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Rishon LeZion, Israel
de
$574,000
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$672,400
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$5,22M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Asdod, Israel
de
$721,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israel
de
$2,657
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir