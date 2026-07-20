Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
FOR SALE – Superb 3 habitaciones en un nuevo edificio boutique en Tel-Aviv
Situado en una calle tranquila y muy buscada, este elegante apartamento combina servicios de alta gama, comodidad y funcionalidad.
Características:
• Nuevo edificio de tiendas (Tofes 4 obtenidos)
• 86 m2 de espacio habitable
• Terraza solar de 13 m2
• Grandes 3 piezas
• Perfectamente optimizado arreglo
• Espaciosa sala de estar con grandes ventanales
• Hermosa suite parental
• Mamad (habitación segura)
• 2 baños
• Estacionamiento robótico
• Servicios de alta calidad
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo