  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38265
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bar Kokhba, 33

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE – Superb 3 habitaciones en un nuevo edificio boutique en Tel-Aviv Situado en una calle tranquila y muy buscada, este elegante apartamento combina servicios de alta gama, comodidad y funcionalidad. Características: • Nuevo edificio de tiendas (Tofes 4 obtenidos) • 86 m2 de espacio habitable • Terraza solar de 13 m2 • Grandes 3 piezas • Perfectamente optimizado arreglo • Espaciosa sala de estar con grandes ventanales • Hermosa suite parental • Mamad (habitación segura) • 2 baños • Estacionamiento robótico • Servicios de alta calidad

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$7,22M
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec terrasse calme proche de la mer A ne pas manquer
Herzliya, Israel
de
$1,96M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Asdod, Israel
de
$1,80M
Está viendo
Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,33M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Kiryat Gat, Israel
de
$564,160
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir