  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 36589
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shneur, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta Zalman Shneur Street 11 en Lev Hair. Cerca del centro comercial Dizengoff y Bograshov, y a pocos minutos a pie del mar! En un nuevo edificio ¡El apartamento de tus sueños en una ubicación ideal! 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamá. Ascensor, balcón y aparcamiento! Hermoso edificio nuevo con un gran hall de entrada. Segundo piso con ascensor. Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con 5m2 solarium! Fachada abierta, verde y bronceado. Perfecta disposición y optimización del espacio. Una mamá y otra habitación con 2 ventanas grandes. Estacionamiento privado y estacionamiento comunitario.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,67M
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberíades, Israel
de
$11,21M
Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,72M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Ascalón, Israel
de
$712,080
¡Un caso excepcional para no perderse! Agamim, pequeño edificio de 2 plantas, planta baja 4 habitaciones de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento. Vista abierta. Super producto a inversión o hábitat. Edificio de dos años
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
RUE TRÈS RECHERCHÉE à 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTACIÓN HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir