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Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalén, Israel
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$1,01M
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ID: 37782
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit, a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot, ¡todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de calidad, Neta Lifshitz, con un hermoso vestíbulo y ascensores Shabat. Nuevo apartamento de 3 habitaciones, 71 m2 más una agradable terraza totalmente adaptada para el Soukka ! Cocina separada, baño y lavandería, habitación segura (mamad) y dormitorio principal. Características técnicas muy ricas: calefacción por suelo radiante y aire acondicionado central. El apartamento tiene un aparcamiento subterráneo privado y una gran bodega privada situada junto al ascensor. Actualmente, una nueva línea de tranvía está en construcción a pocos minutos del edificio, se conectará directamente al centro de la ciudad y más.

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Jerusalén, Israel
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